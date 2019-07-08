شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لإنشاء مركز تدريب عسكري عربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل إبراهيم الذوادي أن الاجتماع التمهيدي للندوة 24 لممثلي رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، الذي انطلق بمقر الجامعة في القاهرة أمس (الأحد)، يناقش على مدى 11 يوما إعداد دراسة للقوات المسلحة العربية حول إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على الاجتماع القادم لرؤساء هيئات التدريب بالقوات المسلحة العربية المقرر عقده في نوفمبر القادم.

وأكد في كلمته خلال الاجتماع أن الدراسة ستسهم في تحقيق التنسيق والتكامل وبلوغ الأهداف لتعزيز العمل المشترك بين القوات المسلحة العربية، وأن أهميتها تكمن في إظهار ضرورة التدريب العسكري المشترك بين القوات العربية التي تهدف إلى تحديد مجالات التدريب العسكري المشترك وفقا للتحديات والتهديدات التي تواجه الوطن العربي.

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وشدد الذوادي على أن مشاركة الوفود العربية في الاجتماع دليل على عزم الدول العربية الدؤوب لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات في مختلف المجالات والأنشطة العسكرية.

من جانبه، أشار رئيس الاجتماع رئيس وفد موريتانيا دلالي مكحلة محمد الشيخ دلالي في كلمته إلى أهمية موضوع الدراسة وهو إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية، الذي يعد نقلة نوعية للقوات المسلحة العربية في هذا الوقت العصيب عربيا ودوليا لما سيضيفه من معارف وخبرات تساهم في التصدي لمختلف التحديات والتهديدات المحيطة بالأمن القومي العربي.

وترأس وفد السعودية في الاجتماع رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن محمد بن زايد المطيري.