شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على برامج «الإعلام» في ملتقى مكة الثقافي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة، الذي تضمن إيجازاً عن الأنشطة والبرامج التي نفذها الفرع خلال ملتقى مكة الثقافي في موسمه الثالث تحت شعار «كيف نكون قدوة»، وحمل عنوان «كيف نطور مدننا لخدمة الحج والعمرة».

ولدى استقبال الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، المدير العام لفرع وزارة الإعلام بالمنطقة وليد بافقيه يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع، استمع لشرح عن البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع ضمن فعاليات ملتقى مكة الثقافي خلال العام الماضي.

من ناحية أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، سفير الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشينغ.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.