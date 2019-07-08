شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السنغال يقلد العيسى وسام الدولة الأكبر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (داكار)

قلد رئيس السنغال مكي سال الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وسام الدولة الأكبر تقديراً لجهوده العالمية في نشر قيم الاعتدال الديني وتعزيز التعاون والوئام بين أتباع الثقافات والأديان، ومبادراته وبرامجه الإنسانية حول العالم.

وثمن سال خلال استقباله العيسى أمس (الأحد) في قصر الحكم بالعاصمة السنغالية داكار هذه الزيارة التي شملت عقد المؤتمر الدولي في ضيافة السنغال، مقدراً للرابطة جهودها وبرامجها الهادفة في عموم القارة الأفريقية وفي السنغال خاصة.

وأعرب الدكتور العيسى عن شكره للرئيس السنغالي على تكريمه بوسام الدولة الأكبر، وعلى ما لقيه وفد الرابطة من حفاوة وتكريم وتسهيلات لإقامة المؤتمر، معبراً عن سروره بزيارته للسنغال والتواصل مع القيادات السياسية والدينية فيها، مؤكداً أن ما تقوم به رابطة العالم الإسلامي حول العالم وبخاصة في القارة الأفريقية يمثل واجباً إسلامياً وإنسانياً تمليه قيم الدين الإسلامي الحنيف ولاسيما تعزيز الوئام بين أتباع الأديان والثقافات والإثنيات.