شكرا لقرائتكم خبر عن 85 عملية قلب مفتوح من متطوعي «مركز الملك سلمان» لأطفال المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مريم الصغير (الرياض)

شرع الأطباء وفنيو أمراض القلب متطوعو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس (الأحد)، في إجراء عمليات جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التي تستهدف 80 طفلا مغربياً ما دون سن الـ 18، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وسيقوم الفريق الطبي التطوعي على مدى 10 أيام بإجراء ما بين 65 إلى 85 من عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للأطفال بالمجان، بمشاركة 27 من الكوادر الطبية التطوعية السعودية، وسيستفيد هؤلاء الأطفال المنتمون للأسر ذات الدخل المحدود والتي لا تستطيع تغطية تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، من أدوية ومستلزمات طبية بالمجان، للتخفيف من معاناتهم ومعاناة أسرهم.

وتعتبر هذه الحملة الطبية في إطار الأعمال التطوعية التي يقوم بها المركز تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتأتي ضمن سلسلة الحملات التطوعية المتنوعة التي يمولها وينفذها المركز في العديد من البلدان بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.