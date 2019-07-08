شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف كلا: «طريق مكة» خففت على حجاجنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جاكرتا)

شكر نائب رئيس جمهورية إندونيسيا الإسلامية محمد يوسف كلا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على ما يوليه من رعاية واهتمام بخدمة حجاج بيت الله الحرام، مثمنا تنفيذ مبادرة طريق مكة للسنة الثانية على التوالي في إندونيسيا بأحدث التقنيات التي تتجاوز فيها الإجراءات التقليدية المعتادة في أي مطار في العالم.

وقال عقب تدشين المبادرة في مطار سكارنوا هاتا الدولي: «شاهدت الإجراءات المنظمة التي تُنفذ عبر مبادرة طريق مكة ولاحظنا وجود التقدم الكبير في تطبيقها في وقت قياسي، وهذا يوفر الوقت والطاقة على الحجاج الإندونيسيين، وهي من الخدمات الجليلة التي يحرص خادم الحرمين الشريفين على تقديمها لضيوف الرحمن إلى جانب ما يوجه بتقديمه من خدمات متنوعة للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين».

وأضاف أن المبادرة نوعية وأسهمت في تخفيف الإجراءات على الحجاج الإندونيسيين وهو ما جعل الحكومة الإندونيسية تهتم بتنفيذها على أراضيها حيث توفر الوقت على الحجاج حينما يصلون بمشيئة الله تعالى إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، وسيتوجهون على الفور إلى حافلاتهم التي ستنقلهم إلى إسكانهم بكل يسر وسهولة.