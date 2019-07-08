شاهد: قصة تمثال الحرية في جدة تثير جدلًا واسعًا

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، صورة تُظهر نصب تمثال الحرية الأمريكي على مسافة صادمة من الكعبة المشرفة.

ودشن مغردون سعوديون هاشتاغ "#تمثال_الحرية" على موقع "تويتر"، أكدوا خلاله أن أمانة مدينة جدة، قامت بنصب تمثال الحرية الأمريكية على بُعد 90 كم من الكبعة المشرفة.

وأظهرت صور متداولة في الهاشتاغ، تم التقاطها بعدسات الجوالات من جانب السعوديين، لحظة نصب تمثال الحرية في مدينة جدة، الملاصقة لمكة المكرمة، وعلى مسافة قريبة من الكعبة.

Advertisements

وأعرب السعوديون عن استنكارهم لنصب تمثال الحرية الذي وصفوه بـ"الصنم" قرب العاصمة المقدسة مكة المكرمة، والكعبة المشرفة، معتبرين أنه عمل غير مسؤول، ويجب الحكومة السعودية إزالته.

واتهم مغردون سعوديون، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بالوقوف وراء نصب تمثال الحرية في جدة، وعلى مسافة قريبة من الكعبة المشرفة؛ مطالبين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتدخل لوقف ما أسموها "المهزلة".

ويأتي نصب تمثال الحرية في جدة، وقرب الكعبة؛ تزامنًا مع حفلات موسم جدة، التي تقيمها هيئة الترفيه السعودية، والتي تأتي ضمن حملة الانفتاح في المملكة، والتي أعلنها ولي العهد محمد بن سلمان.