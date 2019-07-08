نتائج قوات الأمن الخاصة 1440 في السعودية

كشفت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية (جندي أمن، جندي أول أمن)، والمعلن عنها من خلال موقع الوزارة، وموقع (أي وظيفة) عبر الخبر رقم (53849) .

وأكدت اللجنة المشرفة على الوظائف، أنه يجب على جميع المعلن عن أسماؤهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات المطلوبة ، وهي:

بالاضافة إلى نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها ، ونسخه من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

نسخه من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم، وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك ، ونسخه من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

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كما يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة ، و عدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس ، ونسخة من نموذج طلب التقديم عبر الانترنت.

والحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق ، والحضور الساعة الخامسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك امام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.

نتائج الفرز المبدئي: هنــــا (الموقع يعاني من ضغط شديد، يرجى المحاظلة عدة مرات)