الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين

قرر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين لأداء فريضة الحج هذا العام لحج عام 1440هـ، ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة، رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق.

وأضاف أن هذه اللفتة تأتي في سياق تعاهد قادة هذه البلاد المباركة أشقائهم في فلسطين التي تمثل قضيتها ثوابت أساسية راسخة عبر عقود من الزمان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكد عبداللطيف أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات المملكة في مصر والأردن وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي المملكة عبر طائرات خاصة وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أنه سيصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا الأمر الكريم إلى 17 ألف حاج وحاجة، الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.