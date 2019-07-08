وفاة أحد أفراد القصر الملكي السعودي

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، حالة وفاة داخل القصر الملكي السعودي، وهي الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي إن الاميرة جوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد هي والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، أمير المنطقة الشرقية، بحسب وكالة الأنباء السعودية " واس".

كما أن الأميرة الجوهرة، تعد زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السابق، وفق ما نقلته سبوتنيك.

ونوه بيان الديوان الملكي السعودي إلى أنه "سيصلى على الأميرة جوهرة، بعد صلاة المغرب اليوم الجمعة، في المسجد الحرام في مكة المكرمة"، حيث عبر العديد من النشطاء عن حزنهم الشديد، سائلين لها المغفرة والرحمة.