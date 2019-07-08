تفاصيل وفاة العقيد ‬مشعل‭ ‬بدر‭ ‬‬الدويش وعائلته في السعودية

كشفت مصادر إعلامية رسمية، يوم الأحد، عن تفاصيل وفاة العقيد ‬مشعل‭ ‬بدر‭ ‬مهاوش‭ ‬الدويش وعائلته كافة؛ جراء حادث سير مؤسف في المملكة العربية السعودية.

وقالت المصادر الرسمية إن‭ ‬العقيد‭ ‬مشعل‭ ‬بدر‭ ‬مهاوش‭ ‬الدويش، لقي مصرعه مع‭‬وزوجته‭ ‬وابنائه‭ ‬بدر‭ ‬وحصه،‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مروري‭ ‬مأساوي‭ ‬في‭ ‬السعودية، فيما أعلنت‭ ‬أسرة‭ ‬الفقيد‭ ‬أنه‭ ‬سيتم‭ ‬الدفن‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬العشاء‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬الصليبخات‭.‬

وعقب الإعلان عن خبر وفاة اسرة العقيد مشعل بدر الدويش، نعاهم العشرات من النشطاء العرب في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب نايف الدويش : "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن و إنا على فراقك لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في مصيبتنا و اخلف لنا خيرا منها، اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس".

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في حين نشر عبيد العتيبي : "إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء وصادق المواساة لـ أسرة الدويش في وفاة العقيد مشعل بدر الدويش وزوجته وأبناءه سائلين الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان".

كما غرد فايز السميران : "رحم الله أخينا وحبيبنا وصديقنا مشعل بدر الدويش وزوجتة وأبنه وأبنته اللهم انهم في ذمتك وحبل جوارك ،، والله ما عهدت به إلا رجلا محترما وخلوقا ومهذبا مع اصدقائة والناس اجمعين، اللهمّ ابدلهم داراً خيراً من دارهم وتجاوز عنهم عند السؤال انك سميع مجيب".

وأوردت بعض وسائل الإعلام هذا النص حوله : "انها الدنيا لمن لم يستوعبها بالعام الماضي هذا الهاشتاق للتهنئة بترقيته لرتبة عقيد حسب ماقرات واليوم نترحم عليه. اللهم ارحمهم جميعا واجمعه بزوجته وابنائه على سررر متقابلين في أعالي الفردوس الأعلى واربط على قلوب تفتقدهم وألهمهم الصبر. والسلوان".