إسرائيل تكشف عن مشروع نقل يربط السعودية بحيفا

اعلنت إسرائيل، مساء يوم الأحد، أنها طرحت مشروعا يقضي بربط المملكة العربية السعودية والخليج بمدينة حيفا عبر خط سكك حديدية.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس طرح خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط.

وتتمخض المبادرة الإسرائيلية عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول.

ونقلت الصفحة على لسان الوزير كاتس قوله خلال زيارته: "أنا متحمس للتواجد هنا في أبو ظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة.

وأكد كاتس أنه يواصل سعيه وعمله مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدعم وتعزيز سياسة التعاون بناء على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، الأمن والمخابرات" وفق قوله.