شاهد: الفنان عايض يوسف يتألق في سهرة فنية

استقبلت محافظة النماص كوكبة من ألمع نجوم الأغنية السعودية يتقدمهم الفنان رابح صقر والفنان عبادي الجوهر والفنان عايض يوسف وتصدر هشتاج النماص تويتر بسبب هذا الحضور الفني الكبير.

وأشعل الفنان رابح صقر ثاني حفلات ليالى النماص بباقة من أجمل أغانيه التي أحبها الجمهور السعودي، التفاعل الجماهيري كان كبيرا مع كل أغنيه قدمها رابح صقر، حيث ردد الجمهور أغنية "خلاص" وتفاعلوا مع كل كلماتها.

وظهر الفنان عبادي الجوهر بعودة ومع فرقته الموسيقية وكان لأغنية "يا تعب المسافر" تأثيرا كبيرا على الحاضرين الذين رددوا كلمات الأغنية مع عبادي الجوهر وكان لطابع الأغنية الحزين أثرا واضحا على الجمهور، الذي طالب من الجوهر بعد ذلك أن يقدم أغانى أخرى، لكن الوقت لم يسمح بذلك.

وقدم الفنان عايض يوسف خلال ساعة تواجد فيها على مسرح المركز الحضاري مجموعة من أجمل أغانيه، والتي استقبلها الجمهور بترحاب شديد خصوصا أن عايض يوسف يعد من المطربين الشباب الذين يعدون مستقبل الأغنية السعودية الشبابية، وأبرز الأغاني التي قدمها عايض "استراحة محارب" و"الله مايرمش".