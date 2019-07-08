حقيقة وفاة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد في السعودية اليوم

أكد الديوان الملكي السعودي صباح اليوم الجمعة أنباء عن وفاة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، بسبب المرض.

وقال بيان للديوان الملكي السعودي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إن الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، توفيت اليوم الجمعة.

وأكد البيان الصادر عن الديوان الملكي أن صلاة الجنازة على الأمير الجوهرة، ستكون اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، في المسجد الحرام في مكة المكرمة".

يذكر أن الاميرة الجوهرة بنت عبد العزيز أيضا هي زوجة الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق، وأم الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق.

ونعى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأميرة جوهرة بنت عبد العزيز، معربين عن حزنهم الشديد لرحيلها وسائلين الله لها المغفرة والرحمة.