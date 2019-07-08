الغامدي يكشف تفاصيل الحملة السعودية ضد الفلسطينيين

أعلن الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي اليوم السبت عبر صفحته الشخصية على تويتر ببدء حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين المقيمين في المملكة العربية السعودية.

وبيّن الغامدي بأن الاعتقالات تستهدف أيضًا عدداً من المصريين المقيمين في السعودية وقال:" هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينياً".





وكانت السلطات السعودية قد اتخذت في ابريل الماضي عدة اجراءات ضد 50 فلسطينياً يقيمون في المملكة كمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية وإيقاف مؤسساتهم عن العمل بدعوى "التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم ب القدس و غزة وتأييد حماس ".

Advertisements

كما أعلن الغامدي افراج السلطات السعودية عن أكثر من 20 امرأة تم اعتقالهم عام 2018 بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين، بحسب "عرب 21".





يذكر بأن الغامدي هو من أشد الدعاة المعارضين لولي العهد السعودي محمد بن سلمان والذين تعرضوا لإجراءات قمعية طالت منع أفراد أسرته من السفر الامر الذي استدعى من الغامدي مناشدة منظمات حقوقية للتدخل في الأزمة.