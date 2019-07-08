اخبار السعوديه

الغامدي يكشف تفاصيل الحملة السعودية ضد الفلسطينيين

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أعلن الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي اليوم السبت عبر صفحته الشخصية على تويتر ببدء حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين المقيمين في المملكة العربية .

وبيّن الغامدي بأن الاعتقالات تستهدف أيضًا عدداً من المصريين المقيمين في السعودية وقال:" هناك حملة إضافية لاعتقال المزيد من الفلسطينيين المقيمين بالمملكة، بذات التهم التي طالت حتى الآن نحو 60 فلسطينياً".

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وكانت السلطات السعودية قد اتخذت في ابريل الماضي عدة اجراءات ضد 50 فلسطينياً يقيمون في المملكة كمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم البنكية وإيقاف مؤسساتهم عن العمل بدعوى "التعاطف مع المقاومة في فلسطين، واهتمامهم ب القدس و غزة وتأييد حماس ".

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كما أعلن الغامدي افراج السلطات السعودية عن أكثر من 20 امرأة تم اعتقالهم عام 2018 بتهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين، بحسب "عرب 21".

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يذكر بأن الغامدي هو من أشد الدعاة المعارضين لولي العهد السعودي والذين تعرضوا لإجراءات قمعية طالت منع أفراد أسرته من السفر الامر الذي استدعى من الغامدي مناشدة منظمات حقوقية للتدخل في الأزمة.

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