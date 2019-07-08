الأمير خالد بن بندر يتقلد منصباً جديداً في لندن

قدم الأمير خالد بن بندر بن سلطان اليوم الخميس أوراق اعتماده سفيراً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في المملكة المتحدة.

وخلال لقائه مسؤولي المراسم في وزارة الخارجية البريطانية في لندن، تبادل الأمير خالد بن بندر العلاقات التاريخية بين الطرفين وسبل دعمها وتعزيزها، والتأكيد على مدى عمق العلاقات الثنائية والمتميزة التي تربط البلدين، والحرص على تعميق العلاقات في المجالات كافة، بحسب "عاجل".

عرف الأمير خالد بن بندر بعلاقاته الدولية الواسعة وتعلمه السياسة من والده وهو الابن الأكبر للأمير بندر بن سلطان، تزوج من لوسي كوثبرت ابنة أخ دوق نورثمبلاند الذي تقدر ثروته بحوالي 300 مليونجنيه إسترليني.