الأميرة ريما بنت بندر: أول سفيرة سعودية في واشنطن

أعلن المتحدث باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة فهد ناظر اليوم الخميس مباشرة الأميرة ريما بنت بندر لمهامها كأول سفيرة سعودية في واشنطن.

كما صرّحت الأميرة ريما باستلامه المنصب عبر صفحتها الخاصة على تويتر وقالت:" بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الامريكية اسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".





يذكر بان المملكة العربية السعودية قد عينت الأميرة ريما بنت بندر سفيرةً للسعودية في واشنطن خلفاً للأمير خالد بن سلمان الذي عين في منصب نائب وزير الدفاع بالمملكة.

وتعد الأميرة ريما بنت بندر المتمتعة بمرتبة وزير، السفير الحادي عشر للسعودية في الولايات المتحدة منذ عام 1945، بحسب "روسيا اليوم".