تمثال الحرية في جدة يثير الساحة السعودية

تربع تمثال الحرية في جدة على صدارة المتابعة خلال اليومين الماضيين ليشعل مواقع التواصل الاجتماعي بين آراء الرفض والقبول.

أثار تمثال الحرية الذي استقر على كورنيش الحمراء في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية حالة من الجدال بين السعوديين حيث احتفى به الكثيرين على تويتر لفرحتهم برؤية تمثال الحرية في جدة بدلاً من السفر إلى نيويورك.

فيما اعتبر آخرون وجود تمثال الحرية في جدة تعبيراً عن الحرية المطلقة التي تفتقر اليها السعودية في الوقت الراهن.

وكانت امانة جدة قد أعلنت أن وجود تمثال الحرية في جدة يهدف للتعريف بالثقافة الامريكية خلال فعالية محددة يجري الاستعداد لها وسيتم إزالته حال الانتهاء منها.

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يذكر بان تمثال الحرية الموجود في جدة حالياً من تصميم الفرنسي فريدريك أوجست والذي كان في بدايته تمثالاً لفلاحة مصرية ثم تم تحويله لشكله الحالي وبلغت تكلفته 2 مليون دولار.









ومن ضمن التعليقات التي شنت هجوماً لاذعاً على وجود تمثال الحرية في جدة وتصريح أمانة جدة على الأمر كتب أحد المواطنين:" الحرام حرام سواء خمس دقايق او نصف ساعة او حولاً او دوماً الخمر يسكر ويغطي العقل ثم يزول هل اصبح حلالاً لأنه فترة بسيطة وينشال اثر الخمر"، بحسب "مصر العربية".