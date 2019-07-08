تفاصيل اختبار القدرة المعرفية 1440 في السعودية - قياس

تعقد هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس -الأسبوع الجاري- اختبار القدرة المعرفية الذي يقدمه المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، والذي يستمر حتى يوم الجمعة الموافق 2 من ذي القعدة 1440هـ.

ويعتبر اختبار القدرة المعرفية أحد المقاييس التي يقدمها المركز لعدد من الجهات الحكومية للمفاضلة على الوظائف، ومنهم المرشحون للوظائف التي أعلنتها وزارة العدل أخيرًا، كما يقيس الاختبار مجموعة من القدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك العلاقات بين الأشياء والأحداث وفهمها.

وسوف يُعقَد على مدى 5 أيام في (65) مقرًّا في جميع مدن السعودية ، ويتكون الاختبار من 4 قدرات رئيسية، هي: القدرة اللفظية، والقدرة الكمية، والقدرة الاستدلالية، والقدرة المكانية.

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ولا يعتمد الاختبار اعتمادًا مباشرًا على مقررات دراسية محددة، وإنما يعتمد على الحصيلة الثقافية والتجارب الحياتية المتراكمة والخصائص الفردية للشخص.

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