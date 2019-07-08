ضبطت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة بالتعاون مع الجهات الأمنية اليوم الأحد شخصا ينتحل صفة طبيب شعبي. وأوضحت عبر حسابها في “تويتر” أن الشخص المقبوض عليه يمارس مهنة الختان بطريقة مخالفة، ونشرت صوراً لبعض المعدات التي يستخدمها الشخص في عمله.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ضبط شخص انتحل صفة طبيب شعبي ومارس “الختان” بطريقة مخالفة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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