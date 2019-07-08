مركز الحرب الفكرية يفنِّد مزاعم «دولة الخلافة»

فنَّد شرح مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، اليوم الأحد، مزاعم «دولة الخلافة»، التي تعد من مسلمات الفكر الضال.

وأضاف المركز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه «من المُسَلَّمَات الفكرية للفكر الإرهابي الضال اعتقاده أنه سيقيم ما أسماه بدولة خلافته المزعومة بعد ما أعلن الحرب على كل مَنْ سواه ومن ثم اعتقاده بهزيمةٍ قادمةٍ لأمم الأرض كافة على يديه بإعجاز إلهي يخرق سنن الله الكونية».

وتابع مركز الحرب الفكرية، أن هذا الضلال المشار إليه حمل الفكر الإرهابي على مجازفاته الإجرامية بفظائعها الإرهابية.

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وكان مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، شرح في سلسلة تغريدات سابقة على موقع «تويتر» كيف تسبَّبت جماعات حزبية في اختطاف عقول عدد من الشباب المسلم فظهرت كيانات إرهابية، وقال في بيانٍ: «تسببت الأسماء والشعارات التي اخترعتها الجماعات الحزبية، في اختطاف عقول عدد من الشباب المسلم حول العالم؛ حيث نشطت في التغرير بهم عبر الكتب والمقالات والخطب والمحاضرات والأشعار والأهازيج».

واستكمل المركز: «نتج عن إثارة عواطفهم الدينية المجردة عن الوعي، قيام كيانات التطرف والإرهاب»، مشيرا إلى أن دين الإسلام جاء بالحنيفية السمحة التي من مظاهرها استيعابُ التنوع العلمي، واحترام اجتهاد الآخر، والحوار الأخوي معه، والتماس العُذر له ما أمكن، في سياق ما يجب من تعزيز الوئام بين المذاهب والمدارس العلمية، من خلال هَدْي الشرع الحنيف الداعي إلى حسن الظن بالجميع، واستصحاب المبادئ الجامعة معهم.

يشار إلى أن مركز الحرب الفكرية، مركز عالمي يتبع وزارة الدفاع بالمملكة، وتتلخص مهامّه في مواجهة أسباب التطرف والإرهاب، وترسيخ مفاهيم الدين الحقيقية، كما يقدِّم مبادرات فكرية للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، فضلًا عن تحصين الشباب حول العالم من التطرف من خلال برامج وقائية معينة بهذا الشأن.