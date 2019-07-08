إمارة مكة: منع دخول 76 ألفًا و575 مقيما للعاصمة المقدسة

كشفت إحصائية عن منع دخول مكة المكرمة، من خلال مراكز الضبط الأمني بالقوات الخاصة، عن منع دخول 76 ألفًا و575 مقيمًا، و29 ألفًا و427 مركبة، وذلك منذ 25 شوال حتى 3/ 11/ 1440 هـ.

وأعلنت إمارة مكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إحصائية بشأن عدد الأشخاص المقيمين والمركبات التي تم منعها من دخول مكة المكرمة عبر مراكز الضبط الأمني بالقوات الخاصة لأمن الطرق المنتشرة على مداخل مكة المكرمة ومركز البهيتة الموسمي، فصلت خلالها أعداد من تم إيقافهم،

وبلغ عدد الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالدخول، في موقع «الشميسي الجديد» ألفًا و407 أشخاص، فيما بلغ عدد المركبات 801 مركبة، وفي موقع «التنعيم» بلغوا ألفين و657 شخصًا، و600 مركبة، وفي الكر «أو كبرى الخواجات» 849 شخصًا، و562 مركبة، وفي «الكعكية» 628 شخصًا، و428 مركبة، وفي «الشميسي القديم» 683 شخصًا، و252 مركبة، وفي «سبوحة» «أو الشرائع»، بلغوا 674 شخصًا، 268 مركبة، وفي مركز البهيتة الأمني ومراكز الضبط الأمني التابع لمحافظة الطائف تم إيقاف ألفين و577 شخصًا، و895 مركبة.

كما بلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم ومنعهم من دخول العاصمة المقدسة من خلال مراكز الضبط الأمني بالقوات الخاصة لأمن الطرق خلال الفترة من 25/ 10/ 1440 وحتى 3/11/ 1440 هـ، 76 ألفا و575 شخصا مقابل 47 ألفا و341، لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع قدره 29 ألفا و234 شخصا، بنسبة 62%.

وسجلت أعداد المركبات التي تم ضبطها ومنعها من دخول العاصمة المقدسة، خلال الفترة من 25 / 10 / 1440 وحتى 3/ 11/ 1440 هـ 29 ألفا و427 مركبة، مقابل 22 ألفا و134 لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع سبعة آلاف و293 مركبة بنسبة 33%.