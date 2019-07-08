سياسي / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من مصلى باب الرحمة



القدس المحتلة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة شبان فلسطينيين من مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى المبارك وطردت المصلين من المصلى.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان أحمد الشاويش، وإبراهيم النتشة، وأحمد ركن، أثناء تواجدهم في المصلى.

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02:30ت م

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