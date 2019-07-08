رابط وخطوات التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء 1440 هـ

نتابع معكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن العديد من الوظائف للمواطنين ، وقد نشرت من خلال حسابها الرسمي على أنها بحاجة إلى شاغر في قسم الأمن الصناعي لخريجي الثانوية العامة وذلك بمختلف التخصصات ، وقد كشفت الشركة على أن المسمي الوظيفي هو رجل أمن وذلك على حد بيان الشركة ، وقد اوضحت الشركة من خلال إعلانها عن هذا الشاغر العديد من الشروط اللازمة ، والتي يجب أن تتوفر في المتقدمين ، وتعتبر شركة الكهرباء من اكبر وأهم الشركات في دولة المملكة لما تقدمه من الخدمات للمواطنين في المملكة .

شروط التقديم للوظائف في الشركة السعودية للكهرباء

أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسبة . أن يكون خريج ثانوية عامة. أن يكون تقدير الشاب جيد على أقل تقدير. ان يكون طوله 165 فأعلي. أن يكون العمر ما بين 20 إلى 28 سنة هجرية

التقديم للوظيفة في شركة الكهرباء

كشفت شركة الكهرباء في دولة المملكة العربية السعودية عن رابط من أجل التقديم لتلك الوظائف التي أعلنت عنها ، وقد اكدت على كافة الراغبين في شغل هذه الوظيفة ان يزور الموقع المخصص لمعرفة الشروط وكافة الخطوات اللازمة ، وقد نوهت الشركة على تقديم كافة المستندات اللازمة وقد حددت الشركة موعد من اجل التقديم لتلك الوظيفة الشاغرة ، ويمكنك زيارة الموقع من هـــنـــا