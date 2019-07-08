تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم 08-07-2019 في الأسواق السعودية

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية سعر الذهب لهذا اليوم الإثنين الموافق 08-07-2019 في الأسواق السعودية ، حيث يهتم الكثير من المواطنين في المملكة في أسعار الذهب لما له من أهمية للمواطنين والمدخرين والمستثمرين ومحلالت الصاغة في المملكة ، حيث يستغل المواطنين هذا المعدن الثمين من أجل الإدخار أو الإستثمار ، او من اجل الزينة للنساء في الأفراح، هذا ويعيش الذهب في هذه الأونة حالة من عدم الإستقرار في سعر ، وذلك بسبب العديد من العوامل التي تربط هذا المعدن ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب ، وبالإضافة إلي سعر الدولار الأمريكي .
سعر الذهب في السعودية اليوم 08-07-2019
نقدم لكم من خلال هذه الفقرة كافة التفاصيل لأسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية ، وسوف نرصد لكم أسعار المعدن بكافة العيارات المتاحة ” عيار24 ، عيار 22 ، عيار 18 ، عيار 14 ، عيار 12 ” في السعودية ، حيث يعتبر هذا المعدن هو أشهر المعادن في الدول العربية ، ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار ، وسوف نرصد لكم من خلال هذا الجدول كافة اسعار الذهب .
|الوحدة
|السعر بالريال السعودي
|السعر بالدولار أمريكى $$
|اسعار الذهب عيار 24
|168.75 ريال سعودي
|$44.99
|سعر الذهب عيار 22
|154.69 ريال سعودي
|$41.24
|اسعار الذهب عيار 21
|147.66 ريال سعودي
|$39.37
|اسعار الذهب عيار 18
|126.56 ريال سعودي
|$33.75
|سعر الذهب عيار 14
|98.44 ريال سعودي
|$26.25
|سعر الذهب عيار 12
|84.37 ريال سعودي
|$22.50
|اسعار أوقية الذهب
|5,248 ريال سعودي
|$1,399
|اسعار جنيه الذهب
|1,181 ريال سعودي
|$314.96
|اسعار كيلو الذهب
|168,746 ريال سعودي
|$44,994