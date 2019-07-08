تعرف على تفاصيل وخطوات التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

نشرت الشركة السعودية للكهرباء عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت عن حاجتها لعدد من الشباب في وظائف تتعلق بالأمن الصناعي، على أن يكون المسمى الوظيفي للحاصلين على هذه الوظائف هو “رجل أمن”، مشيرة إلى كون الوظائف المتاحة والمطروحة ستكون في كافة فروع الشركة السعودية للكهرباء في مختلف مناطق المملكة على حد وصف البيان الذي صدر عن إدارة الشركة في الساعات الماضية.

التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

قالت الشركة السعودية للكهرباء، بأنها قد وضعت شروط واضحة للمتقدمين على الوظائف الشاغرة لديها، ويجب على المتقدم بأن يتأكد في بداية الأمر، بأن هذه الشروط تنطبق عليه، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يكون المتقدم للحصول على هذه الوظيفة سعودي الجنسية فقط.

يجب أن يكون عمر المتقدم ما بين 20 و28 سنة هجرية

يجب أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات، وأن يكون تقديره جيد على الأقل

أن يكون طول المتدقم أكثر من 165 سم.

خطوات تقديم الأوراق في وظائف الشركة السعودية للكهرباء

ذكرت الشركة السعودية للكهرباء في بيان رسمي لها حول الوظائف المتاحة لديها، بأن على المتقدمين الدخول إلى رابط الشركة السعودية للكهرباء على شبكة الإنترنت “من هنا“، وهذا بهدف الإطلاع على تفاصيل أكثر تخض عملية التقديم في وظائف الشركة السعودية للكهرباء، ومعرفة موعد غلق الباب أمام المتقدمين، وكذلك مواعيد الإختبارات الخاصة لهذه الوظائف.