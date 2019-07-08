هنا شروط وكيفية التقديم على برامج ابتعاث الترفيه

2019-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للترفيه، أن برامج ابتعاث الترفيه خطوة رائدة في مجال التأهيل الأكاديمي والتدريب العملي المتخصص في قطاع الترفيه، بهدف إثراء المحتوى الترفيهي وتحقيق البعد العالمي بخبراتنا المحلية.

ولفتت إلى أن التقديم يتم عبر منصة القدية الإلكترونية وبعدها المقابلة والاختيار، ثم التقييم من جانب جامعة سنترال فلوريدا، وأخيرًا الإعلان عن المرشحين.

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ومن ضمن شروط التقديم، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون المتقدم حريصًا وملتزمًا بالعمل الاحترافي في مجال إدارة الترفيه/ إدارة الفعاليات، فيما يتاح التسجيل للذكور والإناث، وأن تكون أعمار المتقدمين بين 18 إلى 21 عامًا.