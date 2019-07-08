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2019-07-08 برنامج تنمية وإعمار اليمن يواصل تنفيذ مشروعاته لإعادة الحياة للأشقاء متابعات الخليج 365 - الرياض واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ مشروعات طموحة لإعادة الحياة للأشقاء اليمنيين؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. Advertisements وتعمل المملكة جاهدة منذ بداية الصراع في اليمن قبل 4 سنوات للتقليل من المعاناة الإنسانية في اليمن، كما تعمل مع أكثر من 80 منظومة من منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني للوصول إلى جميع المناطق اليمنية.









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