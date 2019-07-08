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وكيل إمارة الجوف يفتتح المعرض التوعي لمكافحة المخدرات

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جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

افتتح وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان أمس (الأحد)، فعاليات المعرض التوعوي لليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 تحت شعار «علينا محاربتها»، الذي يستمر لمدة 5 أيام بمتنزه النخيل بمدينة سكاكا، وذلك برعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز.

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وتجول وكيل الإمارة والحضور في المعرض، مستمعاً من مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الجوف العميد حسين بن ملفي القحطاني، إلى شرح عن المعرض والجهات المشاركة فيه، الذي تصاحبه قافلة توعوية بمشاركة الجهات الأمنية وفرع هيئة الهلال الأحمر، ومشاركة الدراجات الهوائية وفريق رايدرز الجوف للدراجات النارية تجوب شوارع مدينة سكاكا.

وقدم وكيل الإمارة شكره للقائمين على المعرض والجهات المشاركة فيه لبذلهم الجهود الكبيرة لإنجاح المعرض والفعاليات المصاحبة، منوهاً بدور هذه الفعاليات لزيادة الوعي ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات بكافة أشكالها.

كما تم افتتاح معارض مماثلة في محافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل بحضور محافظي المحافظات.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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