دليل الطالب | التسجيل في برنامج التدريب الصيفي 1440 للطلاب والمعلمين

التسجيل في برنامج التدريب الصيفي، تم فتح باب التسجيل في برنامج صيفي للتدريب وذلك للمنشآت وفقًا لمؤسسة هدف المعروفة بتنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة 1873 منشأة بالقطاع الخاص، مع ضرورة التزامها بالانضباط والوعي الهادف لجعل الطلاب مكتسبون للمهارات الحياتية والخبرات المناسبة لهم في سوق العمل، حيث أنه تم عرض 31751 فرصة تدريبية أمام 18488 طالب وطالبة مقبولين في برنامج التدريب الصيفي 1440.

ويأتي قرار برنامج التدريب الصيفي السعودي مُلزمًا المنشآت بقبول عدد من الطلاب في البرنامج، شرط استخدامها ما يزيد عن 25 عامل، ويأتي البرنامج مقدمًا فرص لتدريب الطلاب البالغين 17 عامًا فأكثر في المنشآت والجهات الخاصة والتدريبية.

التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

بمكنك التسجيل في برنامج هدف – التدريب الصيفي للاتحاق بفرص العمل والوظائف في منشآت القطاع الخاص من هنا على أن يبدأ تنفيذ البرنامج يوم 4 ذي القعدة الموافق السابع من شهر يوليو، ويتم إغلاق باب التسجيل في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.

إجمالي عدد البرامج التدريبية 6386.

إجمالي عدد المسجلين في البرامج التدريبية 148973.

الإدارات التعليمية الأكثر تسجيلاً:

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الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض – إناث 7151.

الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة – إناث 6268.

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة – إناث 5478.

الاهتمامات الأكثر تسجيلاً:

مناهج وطرق وتدريس 42201.

القيادة 26481.

التعليم الالكتروني وتقنيات التعليم 21607.

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كيفية المشاركة في برنامج التدريب الصيفي في السعودية وذلك عن طريق الدخول في الموقع التابع لموقع وزارة التعليم وملأ البيانات الخاصة بك، ويقوم هذا المشروه على تدريب الطلاب المقبلين على سوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة بالتعاون مع كبرى المؤسسات السعودية، وعن أسماء المقبولين والنجاحين سوف ننشرها لكم عبر موقع عرب نيوز، تابعونا.