الشركة السعودية للكهرباء تعلن عن طرح وظائف جديدة للشباب.. تعرف على التفاصيل وطريقة التقديم

قالت الشركة السعودية للكهرباء بأنها تود الإعلان عن توفر وظائف جديدة، وذذلك بالنسبة لأقسام الأمن الصناعي لخريجي الثانوية العامة بمختلف التخصصات، على أن يكون المسمى الوظيفي للشباب المقبلين في هذه الوظيفة هو “رجل أمن”، على حد بيان الشركة السعودية للكهرباء.

وقد أشترطت الشركة السعودية للكهرباء في بيانها، عدة شروط يجب توفرها في المتقدمين لهذه الوظيفة، وكذلك أعلنت عن موعد آخير لإستقبال طلبات التوظيف.

الشركة السعودية للكهرباء تعلن تفاصيل وشروط وظائف الأمن الصناعي

وقالت الشركة السعودية للكهرباء، بأن المتقدم للحصول إحدى الوظائف الشاغرة يجب أن تتوفر لديه عدة شروط حتي يستطيع الحصول على الوظيفة، والتي جاء على رأسها كلًا من:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولا تقبل أي جنسيات أخرى.

أن يكون مؤهله هو الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن يكون الشاب المتقدم قد تحصل على تقدير لا يقل عن جيد

يجب أن يكون الطول 165 سم فأعلى

وبالنسبة للعمر، فيجب أن يكون العمر ما بين 20 و28 سنة هجرية.

طريقة التقديم على وظائف الشركة السعودية للكهرباء

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد أعلنت عن طريقة وحيدة للتقدم والحصول على إحدى الوظائف الشاغرة لديها وهي وظائف الأمن الصناعي، مؤكدة بأنه على من يرغب في شغل هذه الوظائف أن يدخل إلى الموقع المخصص لمعرفة الشروط وخطوات التقديم من هنا.

وطالبت الشركة السعودية من جميع الشباب الحاصلين على الثانوية العامة والراغبين في التقدم لوظيفة “رجل أمن صناعي”، تجهيز الأوراق والببانات المطلوبة في أسرع وقت ممكن.