، الطائف.. عمالة آسيوية تُدخِل ألعابًا من فوق أسوار حديقة لاستغلالها بالتأجير ،

محمد بن مسعود - الدمام - دون وجود رقابة تردعهم من هذه الممارسات التي ضايقت المرتادين

وثق أحد المواطنين بمحافظة الطائف استغلال عمالة لحديقة العنود وتهريب الألعاب من فوق أسوار الحديقة واستغلالها بالتأجير داخل ساحة بالحديقة، دون وجود رقابة تردعهم من هذه الممارسات التي تسببت بمضايقة مرتادي الحديقة.

حيث أشار المواطن إلى أن شد انتباهه وبشكل يومي وجود عمالة من جنسية آسيوية يقومون بتهريب الألعاب وهي عبارة عن سيارات أطفال وسكوترات من فوق أسوار الحديقة على مرأى مرتادي الحديقة، وضعها في ساحة داخل الحديقة وبشكل متزايد وكبير.

وبيَّن أنه على الرغم من أن أبواب الحديقة مفتوحة لم يتجرأ أحدهم بدخول الألعاب منها، وهذا مكمن الاستغراب بأنهم على قناعة بأنهم مخالفون، إضافة إلى وجود سياراتهم في الخارج محملة والبعض منها متوقف لفترة طويلة وضعها فقط لحفظ هذه الألعاب.