، الشمراني: 3250 طالبًا وطالبة في العرضيات بلا تعليم جامعي.. وأسئلتنا بلا إجابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتقد جامعة أم القرى لعدم وفائها بافتتاح فرع لها في المحافظة

انتقد الإعلامي أحمد الشمراني عبر برنامج الراصد بقناة الإخبارية جامعة أم القرى التي لم توفِ بالوعود لافتتاح فرع لجامعة أم القرى في محافظة العرضيات.

وقال الشمراني "كان المفترض الفصل الدراسي الثاني الماضي تفتتح فيه فرع للبنات في العرضيات وفي الفصل الأول القادم يُفتح فيه فرع للبنين كما أُعلن من خلال جامعة أم القرى ولكن تعثر الأمر".

وأضاف الشمراني "كنت أتمنى اليوم أن أحضر عبر القناة لأقدم حجر الأساس للجامعة ولكن سنظل من فترة لفترة نذكر أن الأمور تتراجع ولا تتقدم ولاسيما في محافظة العرضيات".

وتابع الشمراني "وتساءلنا كثيرًا ولكن تظل أسئلتنا بلا إجابات، وسأتجه اليوم بهذه الأسئلة لثلاثة أشخاص "أولاً مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان ووزير التعليم".

وأردف الشمراني "لاشك أن أبناءكم في محافظة العرضيات مضى على اعتمادها كمحافظة ما يقارب ثماني سنوات ولكن ما زالت تعاني بسبب شح كثير من الأمور أهمها التعليم الجامعي".

وتابع الشمراني "الإحصائية الأخيرة لطلاب وطالبات محافظة العرضيات يزيد على 3250 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية وهذا العدد يؤهل للحصول على فرع جامعي".