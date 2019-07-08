محمد بن مسعود - الدمام - تأهل منتخب الجامعات السعودية إلى دور 16 في المبارزة بعد فوزه على منتخب الهند في دور 32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي وذلك ضمن مسابقات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات تحت شعار(لتكون متميزًا)، وبذلك يقابل منتخب الجامعات السعودية نظيره منتخب ألمانيا.

مثل منتخب الجامعات الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب الكابتن فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز وأكد أن المباراة كانت قوية ولكنّ اللاعبين كانوا على مستوى الحدث ولعبوا بروح قتالية عالية اهلتهم لهذا الفوز الثمين.

وقدم بهذه المناسبة الدكتور خالد بن صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورئيس الوفد تهنئته لفريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل والظهور في هذه المحافل الدولية بالشكل المشرف متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الأدوار المقبلة.



منتخب الجامعات يتغلب على الهندي في المبارزة ويتأهل لدور الـ 16 في أولمبياد نابولي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08 تأهل منتخب الجامعات السعودية إلى دور 16 في المبارزة بعد فوزه على منتخب الهند في دور 32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي وذلك ضمن مسابقات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات تحت شعار(لتكون متميزًا)، وبذلك يقابل منتخب الجامعات السعودية نظيره منتخب ألمانيا.

مثل منتخب الجامعات الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب الكابتن فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز وأكد أن المباراة كانت قوية ولكنّ اللاعبين كانوا على مستوى الحدث ولعبوا بروح قتالية عالية اهلتهم لهذا الفوز الثمين.

وقدم بهذه المناسبة الدكتور خالد بن صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورئيس الوفد تهنئته لفريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل والظهور في هذه المحافل الدولية بالشكل المشرف متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الأدوار المقبلة.

Advertisements 08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440 01:54 AM تأهل منتخب الجامعات السعودية إلى دور 16 في المبارزة بعد فوزه على منتخب الهند في دور 32 بنتيجة 34/38 على ملعب بارونيسي بمدينة نابولي وذلك ضمن مسابقات الأولمبياد الصيفي العالمي للجامعات تحت شعار(لتكون متميزًا)، وبذلك يقابل منتخب الجامعات السعودية نظيره منتخب ألمانيا.

مثل منتخب الجامعات الطلاب أحمد القديحي وعادل المطيري وأحمد العمري تحت إشراف المدرب الكابتن فؤاد الناصري الذي أعرب عن سروره بهذا الفوز وأكد أن المباراة كانت قوية ولكنّ اللاعبين كانوا على مستوى الحدث ولعبوا بروح قتالية عالية اهلتهم لهذا الفوز الثمين.

وقدم بهذه المناسبة الدكتور خالد بن صالح المزيني رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية ورئيس الوفد تهنئته لفريق المبارزة على هذا الفوز المستحق نظير استعدادهم الجيد وحرصهم على تقديم عروض متميزة تمكنهم من تمثيل المملكة خير تمثيل والظهور في هذه المحافل الدولية بالشكل المشرف متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في الأدوار المقبلة.



، منتخب الجامعات يتغلب على الهندي في المبارزة ويتأهل لدور الـ 16 في أولمبياد نابولي ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه