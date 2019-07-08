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توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.
سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .
وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.
البرازيل بطلة كوبا أمريكا للمرة التاسعة بتاريخهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-08
توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.
سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .
وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.
08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
01:52 AM
هزمت البيرو بثلاثية في ملعب ماراكانا
توج منتخب البرازيل بلقب النسخة السادسة والأربعين من بطولة كوبا أمريكا إثر تغلبه في المباراة النهائية على نظيره منتخب البيرو بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما على ملعب ماراكانا الشهير.
سجل أهداف السيلسياو كل من ايفرتون سوسا (15) وغابرييل جيسوس (48) وريشارليسون من ركلة جزاء (90) في المقابل دون المهاجم باولو غيريرو هدف بيرو الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 44.
وشهد اللقاء طرد نجم مانشستر سيتي غابرييل جيسوس بعدما تحصل على البطاقة الحمراء بالدقيقة 70 .
وهذا التتويج التاسع لمنتخب البرازيل بتاريخه بلقب كوبا أمريكا والأول له منذ عام 2007.
، البرازيل بطلة كوبا أمريكا للمرة التاسعة بتاريخها ،
المصدر : الخليج 365
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