وزير الثقافة يبحث مع وزير الخزانة البريطاني خطط تطوير القطاع الثقافي السعودي

التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم الأحد، بوزير الخزانة البريطاني، المستشار فيليب هاموند، في جدة البلد.

وخلال اللقاء، ناقش وزير الثقافة مع المستشار هاموند الملفات ذات الاهتمام المشترك بين المملكة وبريطانيا في المجالات الثقافية، كما تضمن اللقاء الحديث عن خطط المملكة لتطوير القطاع الثقافي السعودي وآفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية الدولية.

وأشار الأمير بدر بن عبدالله إلى ما يربط المملكتين من علاقات تاريخية مميزة تنطلق من القيم والمبادئ والمصالح المشتركة والرغبة المتبادلة لتعزيزها وتطويرها بشكل مستمر بما يحقق أهداف البلدين الصديقين.