بالصور.. انتشال جثة مجهولة من مستنقع مائي بميسان

انتشلت فرق الدفاع المدني، بمحافظة ميسان بمنطقة مكة المكرمة جثة مجهولة لشخص غرق بمستنقع مائي في وادي شعار بمركز السحن بني سعد، عقب تلقيها بلاغ بالحادث.

وقال نائب المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، «إن مركز عمليات ٩١١ تلقى بلاغًا عن غرق شخص في مستنقع مائي وعلى الفور جرى نقل فرق الإنقاذ المائي إلى الموقع وبالبحث من قبل الغواصين وفرق الانقاذ وجدوا شخصًا بقاع المستنقع الذي تبلغ ابعاده ٦٠×٢٠؛ حيث جرى انتشاله من قبل الغواصين وتبين انه متوفى مجهول الهوية، وكان في العقد الثاني من العمر».

وأهاب القرني بالجميع توخي الحذر عند السباحة وعدم ممارستها في المستنقعات المائية وشدد على عدم السباحة بشكل فردي واستخدام وسائل السلامة الفردية .