«المهام والحراسات» بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

تمكنت قوة المهام والحراسات بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، اليوم الأحد، من ضبط مخالفي نهل الرمال.

وأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 4/11/ 1440هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط 3 شيلات و3 بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك .