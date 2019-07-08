طقس حار ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة غدًا الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار الطقس الحار إلى شديد الحرارة على مناطق «الشرقية، الرياض، القصيم» غدًا الإثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن هناك استمرارًا لتأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، وكذلك على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات «جازان، عسير، الباحة» .

وأشارت الهيئة إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أصدرت هيئة الأرصاد عددًا من التنبيهات بشأن حالة الطقس على بعض مناطق المملكة خلال الساعات المقبلة، تضمّنت تحذيرات من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح الترابية.

وقالت الهيئة في تنبيهات، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنّ منطقة الباحة وتشمل (الباحة، العقيق، المخواة، المندق، وبني حسن، فرعة غامد، الزناد، قلوة) تشهد هطول أمطار رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية من الواحدة ظهرًا إلى الثامنة مساءً.

ومن الحادية عشرة صباحًا إلى التاسعة مساءً، تشهد منطقة عسير وتشمل (أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، سراة، عبيدة، ظهران الجنوب، محايل) هطول أمطار تتراوح حدتها بين متوسطة وغزيرة تصل إلى حد السيول، ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مستوى الرؤية.

وصدر التنبيه نفسه لمنطقة جازان وتشمل (الدائر، فيفا، هروب) من الحادية عشرة صباحًا إلى الثامنة مساءً، فيما تشهد منطقة عسير وتشمل (البرك، بيشة) رياحًا ترابية نشطة بالإضافة إلى تدني مدى الرؤية من التاسعة صباحًا إلى السابعة مساء.