الرياض تشهد أحر ليلة منذ دخول الصيف فلكيًّا وفعليًّا

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الرياض تشهد أحر ليلة منذ دخول الصيف فلكيًّا وفعليًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، أن ليلة الاثنين 5/ 11/ 1440هـ الموافق 8 يوليو 2019 “أحر” ليلة في مدينة الرياض العاصمة منذ دخول فصل الصيف فلكيًّا وفعليًّا.
وأوضح الحصيني أن الساعة 11 مساءً سجلت 38 درجة مئوية، متابعًا أن معنى ذلك أن نضج التمر هذا العام سيكون مبكرًا ومتوقع خلال الأسبوع القادم كثرة الرطب- الخراف.
وفي وقت سابق، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن تشهد بعض المناطق طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، ومنها الشرقية والرياض والقصيم، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.
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