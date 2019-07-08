الان تتابع أهالي ومزارعي القرشيات بالطائف يتظلمون من قرار وزارة البيئة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختارت وزارة البيئة والمياه والزراعة موقع محطة معالجة للصرف الصحي بمحاذاة قرية القرشيات بالطائف التي تبعد (١٥) كلم عن سوق عكاظ وعن مضمار سباق الهجن ( ١ ) كلم.

وتعتبر قرية القرشيات من أكبر القرى شمال الطائف والتي يتجاوز عدد سكانها 3000 نسمه وذات موقع جوهري، ولما يمثله مشروع محطة الصرف الصحي من تأثير على المنطقة بشكل عام من تلوث بيئي وصحي ومن انتشار البعوض ومن تلوث الآبار الموجودة بالقرية والوادي الذي يعتبر الشريان الحيوي بالمنطقة، كما أنها منطقة زراعية ووجود محطة معالجة للصرف الصحي له بالغ الأثر على المنتجات الزراعية وعلى مياه الشرب لأهالي المنطقة.

واشتكى الأهالي من ذلك مؤكدين أن رؤية الوطن 2030 تشجع على التنمية الزراعية وقرار وزارة البيئة يتجاهل جانب التنمية بالمنطقة ويتقاعس عن إيجاد حلول بديلة وإرساء المشروع بمنطقة غير زراعية وغير مأهولة بالسكان، وقد رفعت عدة برقيات من الأهالي.

Advertisements

وقد ناشد بعض أبناء المنطقة المسؤولين، ولكن دون جدوى وآلت جميعها للحفظ. والآن بصدد ترسية المشروع ورفع الكروكي المساحي للمنطقة المستهدفة للمشروع .

وقد صرح أهالي المنطقة بأنهم مستاؤون من قرار وزارة البيئة ويلتمسون من أصحاب القرار تلبية المناشدة وإعادة النظر في الموقع المخصص للمشروع.