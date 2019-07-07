خادم الحرمين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي شهداء فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين، لأداء فريضة الحج هذا العام.

يأتي ذلك ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعو سنوياً.

ورفع الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه اللفتة الكريمة تجاه فلسطين وشعبها الشقيق.

وأكد أن الوزارة ستعمل عاجلاً عبر وكالاتها المختلفة لإنفاذ الأمر الكريم، من خلال متابعة إجراءاتهم عبر سفارات السعودية في مصر والأردن، وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بقدومهم لأراضي الممكلة العربية السعودية عبر طائرات خاصة، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ليؤدوا فريضة الحج بكل يسر وسهولة.

ويصل عدد الحجاج المستضافين من أسر شهداء فلسطين بعد هذا التوجيه إلى 17 ألف حاج وحاجة، خلال البرنامج الذي تنفذه الوزارة وتقدم خلاله خدمات متكاملة وبرامج متنوعة للمستضافين.