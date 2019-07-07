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إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997 بعسير

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2019-07-08

إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997 بعسير

متابعات الخليج 365 - عسير

أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أنه تم إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997.

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وقالت هيئة الهلال الأحمر في عسير: إنه بإمكان المواطنين والمقيمين التواصل مع مركز العمليات الآن.

وتعرض مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير 997 لعطل فني، في وقت سابق، وتم إصلاحه.





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