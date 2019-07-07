- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997 بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997 بعسير
متابعات الخليج 365 - عسير
أعلنت هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أنه تم إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997.
وقالت هيئة الهلال الأحمر في عسير: إنه بإمكان المواطنين والمقيمين التواصل مع مركز العمليات الآن.
وتعرض مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير 997 لعطل فني، في وقت سابق، وتم إصلاحه.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة خدمة استقبال البلاغات في مركز العمليات 997 بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.