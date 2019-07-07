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الإسكان ترد على تساؤل هام بشأن البناء الذاتي والدفعة الأولى
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت وزارة الإسكان على تساؤل هام بشأن الدفعة الأولى من البناء الذاتي.
وقالت الإسكان عبر العناية بالمستفيدين: إن الدفعة الأولى هي 10% من قيمة المنتج، ويمكنك تخفيض الدفعة من خلال الرهن الميسر من 10% إلى 5%، وبإمكانه التواصل مع الجهة التمويلية لإطلاعه على كامل التفاصيل.
وتقدم الإسكان العديد من الخيارات منها (فيلا- تاون هاوس- شقة- أرض- البناء الذاتي لمن يملك أرضًا- الشراء من السوق).
في سياق آخر، أكدت الإسكان أنه في حال تم تخصيص منتج أرض يعطى المستفيد مهلة ستة أشهر لاستخراج رخصة بناء وسنة لبدء البناء وثلاث سنوات لاكتمال البناء، ويمتلك الصك بعد الانتهاء من بناء الأرض وتقديم شهادة إتمام البناء.
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