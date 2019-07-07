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2019-07-08 طقس شديد الحرارة اليوم على هذه المناطق متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين. Advertisements وتوقعت الأرصاد أن تشهد بعض المناطق طقسًا حارًّا إلى شديد الحرارة، ومنها الشرقية والرياض والقصيم، فيما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية. كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.









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