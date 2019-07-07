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منع دخول أكثر من 76 ألف شخص إلى مكة المكرمة بسبب التصاريح
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أنه تم إعادة أكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول إلى المنطقة.
وأوضحت إمارة مكة أن هذا بزيادة 62% عن العام الماضي، كما تم إعادة 29 ألف مركبة غير مرخصة، بزيادة 33% عن عام 1439هـ، وذلك خلال الفترة من 25 شوال وحتى 3 ذي القعدة.
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