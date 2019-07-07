عطل فني يصيب مركز عمليات هلال عسير وهذا البديل

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - عسير

تعرض مركز عمليات الهلال الأحمر بعسير 997 لعطل فني، وجاري إصلاحه.

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وأكد مركز علميات الهلال الأحمر بعسير أنه حرصًا منه على استمرار الخدمة الإسعافية، سيتم استقبال البلاغات على رقم الجوال 0557229775 إلى حين إصلاح العطل.

في وقت سابق اليوم، قدم الهلال الأحمر بمنطقة عسير عدة محاضرات توعوية عن الإسعافات الأولية كأنشطة صيفية لطلاب المنطقة.