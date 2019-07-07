بومبيو: إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات

2019-07-07

متابعات الخليج 365 - متابعة

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء اليوم الأحد: إن إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات؛ ردًّا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع العام 2015.

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وكتب بومبيو على تويتر أنّ “التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات.. على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب.. إن امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم”.

وعبرت إيران في وقت سابق اليوم عن استعدادها التام لتخصيب اليورانيوم لأي مستوى وبأي كمية في تحدٍّ أكبر للجهود الأمريكية الرامية للضغط عليها بالعقوبات وإجبارها على التفاوض مجددًا على الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وأعلنت إيران أنها ستزيد معدل تخصيب اليورانيوم إلى أبعد من السقف الذي نص عليه اتفاقها النووي مع القوى العالمية؛ ما يزيد من حدة التوتر بين طهران وواشنطن.