المعهد التقني للألبان والأغدية بمحافظة الخرج يعلن عن بدء القبول لخريجي الثانوية 2019

المعهد التقني للألبان والأغدية حي المصيف شرق مدينة السيح. بمدينة السيح في محافظة الخرج يعلن أن يوم الاثنين 8 /7 /2019 هو موعد البدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف للفصل التدريبي الأول، اكد المعهد التقني لإنتاج الألبان والأغدية عن قبول الدفعات في تخصصات تقنية الإنتاج الحيواني وأيضا تقنية صيانة معدات الإنتاج، كما اكد على المتقدمين الدخول على موقع المعهد التقني الإلكتروني وتسجيل البيانات والتعرف على الشروط ومواعيد التقديم، وطباعة النموذج بعد استكمال وتعبئة البيانات بشكل صحيح عبر الموقع الإلكتروني للمعهد التقني، كما يعد المعهد هو احد برامج المشروع الوطني للشركات الاستراتيجية بينه وبين شركة المراعي. ويدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف ويهدف إلى تأهيل الكوادر السعودية.

شروط التقديم في المعهد التقني