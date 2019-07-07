رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2019م وحاسبة الاستهلاك التقديرية

قامت شركة الكهرباء بتوفير رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2019م ، وتحرص الوزارة على تقديم خدمات إلكترونية عديدة، وذلك للتسهيل على المشتركين وتسريع الخدمات التي تقدمها، لتوفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات التي تقدمها الشركة خدمة (صديق الكهرباء)، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، توضيح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية 2019م

قامت شركة الكهرباء السعودية، بإنشاء موقع إلكتروني للاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وهذا الموقع يستطيع المواطن السعودي من خلاله معرفة كمية الاستهلاك الشهرية بكل شفافية وموضوعية، مما يساعد على بناء الثقة بين الشركة والمستفيدين من هذه الخدمات، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة، من خلال الدخول على موقع وزارة الكهرباء السعودية من هنا.

معرفة طريقة حساب فاتورة الكهرباء السعودية 2019م من خلال الحاسبة التقديرية

أنشئت شركة الكهرباء السعودية حاسبة تقديرية، لمعرفة كمية الاستهلاك الشهرية، وقيمة هذا الاستهلاك، الأمر الذي ساعد المواطنين على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء، ويمكن الدخول على رابط الحاسبة التقديرية، لمعرفة قيمة الاستهلاك التقديرية من هنا.

شرائح استهلاك الطاقة الكهربائية بالتعريفة الجديدة

القطاع السكني. القطاع التجاري. القطاع الزراعي والجمعيات الخيرية وما في حكم ذلك. القطاع الحكومي. القطاع الصناعي. المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية.

تعرف على قيمة الشرائح الجديدة بالصور

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طريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء السعودية 2019م