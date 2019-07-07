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رابط أسماء المستفيدين من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ذي القعدة 1440

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نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية عبر موقع نجوم مصرية كافة أخبار الضمان الإجتماعي ، حيث تعتبر المساعدة من أبرز البرامج التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في دولة المملكة وذلك من أجل إنعاش العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط أو المحدود ، والتي لا تقتدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية ، وقد وضعت وزارة العمل العديد من الشروط من اجل الإستفادة من المقطوعة المقدمة من قبل الوزارة ، ويتم إختيار المستفيدين وفقاً لدراسة تقوم بها الوزارة ، هذا ويتم تحديد الدعم للأسر وفقاً لشروط معينة من بينها عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة .

تعمل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية على تقديم كل ما هو يهدف إلى التخفيف عن المواطن السعودي صاحب الدخل المحدود أو المتوسط ، وذلك من أجل الإرتقاء بالمستوي المعيشي والإقتصادي له ، وقد حددت الوزارة الأسر الأكثر إحتياجاً وطالبت كافة المواطنين من أصحاب الدخل المتدني بالتسجيل في هذا البرنامج .

شروط الضمان الإجتماعي للإستفادة من مساعدة المقطوعة

  1. أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر.
  2. يستطيع كل مواطن الحصول على المساعدة المقطوعة مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها آخر مرة.
  3. تمنح المساعدات المقطوعة لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل.
  4. أن الحد الأقصى لقيمة المساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.
  5. أن يكون دخل الأسرة الشهري غير متجاوز الحد المانع للصرف.
  6. يتم تحديد قيمة الإعانات الشهرية من خلال تحديد عدد أفراد الأسرة الشهري ودخلهم الشهري.

الإستعلام عن الضمان الإجتماعي

صممت وزارة العمل في السعودية موقع من أجل الإستعلام عن الضمان الإجتماعي ، وذلك من أجل توفير الوقت والجهد ، ومن أجل الإستعلام عن توقيت وموعد صرف مساعدة المقطوعة  ، ويمكنك عزيزي المواطن الإستعلام من خلال الرابط التالي هـــنــــا

 

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